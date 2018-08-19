القصة الكاملة لإنفجار قنبلة تقليدية.. مقتل طفل وجرح 5 آخرين بالبويرة 

القصة الكاملة، لحادث انفجار قنبلة تقليدية بقرية اغزر اومزياف ببلدية احنيف، مساء أمس السبت، وكالعادة أطفال القرية يلعبون بجوار الجسر الرابط بين القرية والقرية المجاورة.

وإذ بأحد الأطفال، يعثر تحت الجسر على القنبلة ليقوم بحملها وعرضها على رفاقه، وأثناء اللعب بها سقطت من يده لتنفجر وتحدث الكارثة التي احدثت هلع وسط الاطفال.

حيث أصيب الطفل حسين بشير الذي توفي في طريقه إلى المستشفى، وأصيب الطفل الثاني عباسى الذي يرقد مستشفى تيزي وزو.

في حين هرع الأطفال الأربعة الآخرين، جريا من شدة الصدمة حيث تم نقل الطفلين اللذان كانا في حالة حرجة من طرف خواص إلى مستشفى امشدالة.

في حين تدخلت مصالح الحماية المدنية، لنقل الأربعة الآخرين وبعد نقلهم إلى المستسفى هذا الأخير عرف فوضى، كبيرة لعدم وجود طبيب مختص في جراحة العظام.

ما استدعى تحويل ثلاثة منهم إلى مستشفى الأخضرية، وواحد إلى مستشفى تيزي وزو في حين تنقل الأخير إلى مستشفى مصطفى باشا الجامعي.

أسباب الحادثة لاتزال مجهولة لحد الساعة في حين فتحت المصالح الأمنية تحقيق في ااحادث الذي يعتبر الثاني بالمنطة.

بعد تعرض شاب يبلغ من العمر 28سنة لانفجار لغم تقليدي غير بعيد عن القرية شهر رمضان الماضي هاته الالغام هي من مخلفات العشرية السوداء والتي يذهب ضحيتها اشخاص ابرياء.