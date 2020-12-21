القصة الكاملة لتوقيف ” صدام حسين” وشريكه متلبسين بحيازة 3 كلغ من “”الزطلة” لترويجها ببراقي

وقعت محكمة الجنايات الإبتدائية بالدار البيضاء الإثنين، عقوبات ما بين ال7 و5 سنوات حبسا نافذا ، في حق المتهم الموقوف ” ص، ح” وشريكه ” “ز،م”

وسلطت ذات الهيئة عقوبة السجن المؤبد مع إصدار أمر بالقبض ضد المتهم ” ر.ل” المدعو ” “زايدي”.

ووجهت لهما تهم نقل وتخزين وعرض المخدرات على الغير بطريقة غير شرعية في إطار جماعة إجرامية.

ومكنت عملية من توقيف المتهمين في حالة تلبس مع حجز 3 كلغ من “القنب الهندي” كانت موجهة للترويج، بأحياء براقي وضواحيها.

وتم العثور على المخدرات بداخل مركبة من نوع ” شيري كيوكيو”.

العملية جاءت عقب ورود معلومات إلى فرقة “BRI” بالعاصمة مفادها أن شخصان يقيمان ببراقي، يحوزان على كمبة معتبرة من المخدرات ” القنب الهندي”

وحسب ذات المصادر فإن المتهمين كانا يخططان لترويجها ببراقي.

وبعد عملية ترصد تم توقيف المشتبه فيهما بتاريخ 4مارس 2019، في حدود الساعة الرابعة مساءا على مستوي حي بن غازي،على متن سيارة من نوع ” شيري كيوكيو”.

وتفتيش السيارة تم العثور على قوالب من القنب الهندي، قدر وزنها بعد عرضها على مخبر شاطوناف ب 2 كيلوو 718 غ.

واعترف المتهم الموقوف “ص،حسين” أمام الضبطية القضائية بحيازته لـ3 كلغ من المخدرات المضبوطة بداخل مركبته، بعد استلامها من عند المدعو “الزايدي”.

وفي اعترافاته قال المتهم انه كان سيقوم بتسليمها لأحد الأشخاص يجهل هويته، مقابل مبلغ 5000 دج.

إلى ذلك اعترف المتهم الثاني ” ز، محمد” بكل مال نسب إليه من أفعال، مصرحا أنه ناقل للموّن المسمى ” ر، لمين” المكنى ” الزايدي”.

وأضاف أنه بصبيحة الوقائع بينما كان برفقة ” ق، ص، حسين” تقدم اليه الزايدي” المتواجد في حالة فرار، قصد تسليمه المخدرات بغرض شحنها بالمركبة لمالكها ” حسين”

وقال أنه كان سيقوم بنقلها إلى حي بن غازي ببراقي، لأحد الأشخاص كان على متن سيارة من نوع ” بيجو207 “، مقابل عمولة.

المتهمان وخلال مثولهما للمحاكمة تمسكا بنفس أقوالهما التي جاءت خلال مراحل التحقيق الأولية.

النائب العام توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافدا في حق كل واحد منهما.