القصة الكاملة لحادثة سجن 5 شبان من الجلفة في تونس!

روى، الشبان الذين ينحدرون من منطقة البيرين بالجلفة، القصة الكاملة، منذ أن وضعوا أقدامهم في الأراضي التونسية، حتى وضعهم في سجن تونس.

وقال أحد الشبان،إن ببادئ الرحلة السياحية، كان الأمر عاديا،حتى جرت مناوشات مع أحد سائقي “الطاكسي” بتونس، وصلت إلى الاعتداء بالأيدي.

وأضاف الشاب، أن بعد حادثة المناوشات، جاءت الشرطة،وقامت بشتمنا وشتم الجزائريين، كما قاموا بالاعتداء على صديقه الذي أجرى عملية جراحية.

وتابع أحد المسجونين في الأراضي التونسية، خلال استضافتهم في بلاطو النهار، أن الشرطة، قامت بإنشاء محضر دون طرح الأسئلة عليهم.

ورفضت الشرطة من جهتها، أن يقوم صديقه بشهادة طبية.

وبعد المحاكمة التي كانت عادية،تم سجنهم لمدة 27 أيام كاملة،فيما تم استئناف الحكم من الشبان،ليفرج عنهم بعد المرور بعدة صعوبات.

ويجدر الذكر، إلى أن السلطات التونسية، أفرجت عن الشبان الخمسة المسجونين لديها، بـ7 سبتمبر، وتم ترحيلهم إلى الجزائر.

وكانت، كلا من القنصلية الجزائرية ووزارة الخارجية، قد تدخلتا، للإفراج عن الشبان الخمسة المنحدرين من منطقة البيرين في الجلفة.