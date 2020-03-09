القصة الكاملة لعودة أحمد إبراهيم لزوجته الأولى وطلاقه من أنغام

تصدرت النجمة اللبنانية أنغام، وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، عناوين الصفحات الإعلامية في الساعات القليلة الماضية بعد إنتشار أنباء عن إنفصالهما.

وأعاد إبراهيم زوجته الأولى ياسمين عيسى، إلى ذمته وعايدها بشكل صريح بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وكتب أحمد إبراهيم لزوجته الأولى: “في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي في غيابي عرفت قيمة ولاد الأصول مراتي وأم ولادي”.

وبمجرد نشر الأخير للمعايدة، انهالت عليه التعليقات التي تسأله عن حقيقة إنفصاله عن أنغام وعودته لزوجته الأولى.

ومع تصاعد اخبار إنفصاله عن أنغام، خرج أحمد إبراهيم، بمنشور جديد ينفي خبر انفصالهما ولكنه ألمح بوجود أزمة كبيرة بينهما وأنها ربما تلجأ لخلعه.

وكتب أحمد إبراهيم رداً على خبر طلاقه لأنغام قائلاً: ” أحب اوضح انا انفصلت عن أم أولادي في أفريل 2019 احتراما لرغبتها ثم رجعتها غيابي لذمتي في ماي 2019 حفاظا على استقرار أولادي”.

وأورد إبراهيم: “مستحيل استغنى عن أولادي مهما تعرضت لضغط حتى لو كلفني الأمر البعد حتى لو اتخلعت من أي طرف يخيرني بينه وبين أولادي، هختار راحة اولادي، مع حبي الكبير للطرف الغالي ده اللي مازال هو الآخر على ذمتي”.

وأضاف أحمد إبراهيم: “وأقسم بالله لم يحدث أي إنفصال حتى الآن وصور عيد ميلادي في 9 فيفري خير شاهد لكن محدش عارف بكرا جايب ايه المهم راحة ولادي قبلي شخصيا، كل ده يا جماعة عشان بوست تحية لأم أولادي نزلته في يوم المرأة العالمي!”.

كما خرج أحمد إبراهيم بتسجيل صوتي مع الصحفي ربيع هنيدي، كشف من خلاله أنه لم يطلق أنغام وأنهما احتفلا بعيد ميلاده الشهر الماضي في لبنان.