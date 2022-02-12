القصة الكاملة لغرق السفينة البرتغالية “ايفان” ومصرع جزائري في ميناء العاصمة

تغريم طاقم الباخرة بخمسة ملايير سنتيم

التحقيقات كشفت عن تعمد طاقم السفينة رفع حمولة أكثر من المرخص بها

طوت السلطات الجزائرية ملف قضية السفينة البرتغالية ” ايفان ” التي غرقت في ميناء العاصمة. خلال صائفة العام الماضي. بعد سلسلة تحقيقات شهدتها الحادثة التي خلفت وفاة عامل من جنسية جزائرية. في الوقت الذي أفلح رجال الحماية المدنية من إنقاذ 17 بحارا من طاقم السفينة من الموت غرقا.

وحسبما أوردته مصادر “النهار” من تفاصيل حصرية عن القضية، فإن قاضي التحقيق على مستوى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة. وبعد إحالة الملف على الجهات القضائية، أصدر نهاية الأسبوع المنصرم.

أمرا بوضع تحت الكفالة متهمين اثنين كل من ربان السفينة المدعو ” sanez peterpol” . مع كبيرالضباط المتهم المدعو “wenifredo Abellanosa” . إلى أن يتم دفع 500 مليون دينار، ولا يتم استرجاع جوازات سفر المتهمين محل الحجز والمقدر عددها بستة جوازات إلى غاية دفع المبلغ.

كما أصدر قاضي التحقيق أمرا بالإفراج عن باقي المتهمين محل المتابعة ويتعلق الأمر بالضابط الثاني للسفينة المتهم المدعو “George Manlolo”. وأيضا مساعد الضابط المتهم المدعو” Subac Harold”، والبحار المتهم ” Mulle Jrlly”. على غرار رئيس طاقم السفينة المتهم المدعو ” المدعو ” Rechellio Dexter Alrro”. مع تمكينهم من استرجاع دفاتر الملاحة محل الحجز والمقدر عددها بستة.

غرق السفينة البرتغالية “ايفان”

وحسب نفس المصادر، فإن التحقيقات مع أفراد الطاقم الفيليبيني بخصوص الحادثة. قاد الى اعتراف كبير الضباط عن السبب الحقيقي الذي أدى إلى غرق السفينة.

حيث أفاد بأن قبطان السفينة قد تعمّد وضع حمولة زائدة على ظهر السفينة تزيد عن طاقتها الإستيعابية. التي تقدر ب8191 طنًا إجماليًا مما أدى إلى جنوحها ثم غرقها بمياه البحر الابيض المتوسط بميناء العاصمة. بعد رسوّها بالرصيف.

وبالرجوع إلى حيثيات القضية، فإنه بتاريخ 29 سبتمبر 2021، تدخلت مصالح الحماية المدنية، من أجل انقاذ الطاقم. الذي كانوا على متن سفينة برتغالية تحمل اسم “ايفيان ماديريا” بعد غرق جزء منها بميناء الجزائر. بعد جنوحها في المياه أين كانت مرساة على الرصيف رقم “9” منذ يومين .

ومنه نجح الغطاسون في انقاذ الغرقى، فيما تم تسجيل وفاة وحدة. ليتم انتشال جثة عامل جزائري الجنسية.

وعلى إثر الحادثة أعلنت السلطات الجزائرية، أن السفينة البرتغالية التي تحمل اسم “ايفان” “IVAN Ro-Ro” وصلت بتاريخ 27 سبتمبر 2021، إلى ميناء الجزائر قادمة من مالطا. وقد مرت السفينة قبل وصولها إلى ميناء الجزائر عبر عدد من الوجهات فرست بميناء اسبانيا في 16 سبتمبر ثم جنوة بإيطاليا بين 18 و20 من نفس الشهر لتمر بميناء مالطا يوم 25 فالجزائر بتاريخ 27 سبتمبر.