القصة الكاملة للكفيف الذي أُُغتيل بسبب “آيفون”!

اهتز حي لاكولون بعنابة، مساء أمس الأربعاء، على وقع جريمة قتل شنعاء راح ضحيتها شاب كفيف.

وحسب مصادر من عائلة الضحية، تعود تفاصيل الحادثة الأليمة، إلى أمسية الأربعاء، بعد صلاة العصر، أين خرج الضحية من منزل خالته متوجها إلى منزله العائلي.

وبينما كان الضحية في الطريق، رن هاتفه من نوع “آيفون”، وعندما قام بإخراج الهاتف ليجيب عن المكالمة، هاجمه شخصين، وقاموا بالإعتداء عليه، لسرقة هاتفه، وحينما دافع عن نفسه، طعنوه بسكين في القلب.

ليلقى الضحية البالغ من العمر 28 سنة، والمعروف بحسن سلوكه وهو حافظ لكتاب الله، حتفه، متأثرا بجروحه الخطيره.

وحسب ذات المصادر، تم توقيف أحد المتهمين، من قبل المصالح الأمنية، فيما لا يزال المتهم الثاني في حالة فرار.

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