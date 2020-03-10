القصة الكاملة لمحاولة اقتحام مقر رئاسة الجمهورية خلال الحراك لإسقاط الخامسة

أحالت غرفة الإتهام بمجلس قضاء العاصمة مؤخرا، على محكمة الجنايات بالدار البيضاء، ملف 20 متهما، تم توقيفهم في أعقاب انطلاق المسيرات الشعبية للإطاحة بالعهدة الخامسة شهر مارس 2019.

المسيرة شهدت مواجهات عنيفة مع قوات حفظ النظام بشارع المرادية، وهم في طريقهم إلى مقر رئاسة الجمهورية.

وكللت العملية التي شارك فيها أكثر من 3 آلاف متظاهر من توقيف المشتبه فيهم، من بينهم قصر، ليتم تحويلهم إلى مقر الأمن للتحقيق معهم.

وحسب محاضر أولية حررتها مصالح أمن الجزائر، على يد الفرقة القضائية وسط، أنه بتاريخ 1 مارس 2019 وعقب صلاة الجمعة تم تسجيل توافد حشود غفيرة في مسيرات انطلقت من الحيين الشعبين باب الوادي ومحمد بلوزداد.

المسيرات كانت متوجهة إلى ساحة أول ماي وساحة البريد المركزي، وحمل الحشود لافتات ورقية وقماشية، مناهضة للنظام وتطالب بإسقاط العهدة الخامسة.

وعليه جرى توقيف 27 شخصا مشتبه فيهم، بشارع سويداني بوجمعة في حدود الساعة السادسة ونصف مساء، وبساحة فندق سان جورج، عقب تسجيل مواجهات مع رجال القوة العمومية.

وجاءت التوقيفات عقب تخريب وتحطيم كلي للمرافق العمومية والخاصة من قبل عدد من المنحرفين، مستغلين الفرصة من بينهم قصر.

كما أضرم المشتبه فيهم النيران، وقاموا بعمليات سرقة طالت كل من البنك الوطني بنفس الشارع، إضافة إلى تخريب وتحطيم مقر البنك الخارجي الجزائري، ومقر المديرية العامة للوظيف العمومي.

وسرق المشتبه فيهم أختام الدولة دمغات واختام دائرية، تخريب وسرقة محل لبيع الأجهزة الإلكترونية قدرت خسارته بحوالي 300 مليون سنتيم ومحل مراد التجميل وبيع التبغ بفندق الجزائر على غرار حرق سيارة من نوع ايبيزا لمالكها “أ، م” صحفي بالإذاعة الوطنية.

وكللت العملية بعد توقيف المتهمين استرجاع عدة مسروقات مهمة من بينها، دفتري شيكات البنك الوطني أحدهما 20صكا والآخر 35 صكا، وشيكات بـ 15 صكا لبنك آل الخليفة وشيكات لبنك الإسكان والتجارة والتموين الجزائري يحتوي على 9 صكوك مرقمة، ودفتر شيكات لبنك الفلاحة والتنمية الريفية بـ 13صكا، وقذيفتين لقنابل مسيلة للدموع، غير مستعملة، وخرطوشة بيضاء خاصة ببندقية مضخية، وختم دائري جاف خاص بالمديرية العامة للوظيف العمومي، علامة sigle خاصة بسيارة ايبيزا باسم المدعو “أ. ماسينيسا”، وعلبة خشبية للسجائر مالبورو.

كل هذه المحجوزات تم ضبطها عند أحد المتهمين المدعو “م، احمد” مسبوق قضائيا بشارع المرادية، كان يحمل حقيبة ظهرية.

وسيواجه المتهمون قريبا والمقدر عددهم بـ20 متهما موقوفون بسجن الحراش، وجهت لهم تهم وضع النار عمدا في مباني ومركبات مملوكة للغير السرقة بتوافر ظروف التعدد الكسر، استحصار مركبة، تخريب ملك الغير، ومن المقرر أن يمثلوا أمام هيئة محكمة الجنايات بالدار البيضاء لمواجهتها.