القصة الكاملة لمحاولة سرقة رضيع بمستشفى بوفاريك

المشتبه فيها تسللت بزي طبيبة واقنعت والدة الرضيع بإجراء فحوصات طبية

أقدمت سيدة تبلغ من العمر 28 سنة على محاولة سرقة رضيع حديث الولادة يدعى ا.ر وينحدر من مدينة بوقرة من داخل مصلحة التوليد بمستشفى بوفاريك الواقع شمال ولاية البليدة.

وحسب شهود عيان لنهار ان هذه الاخيرة تسللت متنكرة بزي طبيبة ودخلت مصلحة التوليد وتوجهت الى ام الرضيع وقامت بفحصه.

اين طلبت من والدته تسليمها الرضيع لاخضاعه لفحوصات طبية اخرى، حيث خرجت المشتبه فيها خارج المصلحة ومحاولة التوجه خارج المستشفى.

وهذا قبل ان يتم توقيفها من طرف اعوان الامن الداخلي و بالتعاون مع عناصر الشرطة والمواطنين تم توقيفها.

بعد أن إكتشف امرها على اعتبار ان كل الاطباء والممرضين بالمستشفى يحملون اشارة هوية الموظف بالمستشفى.

حيث حاولت هذه الاخيرة الفرار قبل ان يتدخل المواطنين لمساعدة الاعوان والشرطة من اجل توقيفها.

وعند تفتيشها تم العثور بحوزتها على حقيبة بها أموال وخواتم للمؤسسات عمومية وإدارات ومسؤولين محلين وبعض وثائق الادارية.

المتهمة تم اقتيادها الى مقر امن بوفاريك لتحقيق معها ومعرفة دافع اختطاف الرضيع وسبب حملها لخواتم مؤسسة عمومية وإدارية قبل تسليمها للعدالة.