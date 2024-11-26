القصة الكاملة.. هذه حقيقة وفاة 6 حوامل بعيادة خاصة ببومرداس

نفت مديرية الصحة والسكان لولاية بومرداس، خبر وفاة 6 حوامل بعيادة السلام الخاصة بسبب أخذهن لحقن فاسدة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صبيحة اليوم خبر وفاة 6 حوامل جراء خضوعهن لعملية قيصرية على مستوى عيادة السلام بولاية بومرداس، بعد أخذهن لحقن منتهية الصلاحية أو فاسدة. وهو الخبر الذي نفته وكذّبته مديرية الصحة بالولاية جملة وتفصيلا.

وقال مدير الصحة لولاية بومرداس في حديث مع “النهار”، أن الأخبار المتداولة صبيحة اليوم بشأن وفاة 6 حوامل غير صحيحة. مضيفا أن المريضات خضعن لعمليات قيصرية عادية وبعد خروجهن من العيادة لمدة أسبوع ظهرت عليهن أعراض صداع وحمى. وهو ما أدى بإحدى المريضات إلى التوجه نحو العيادة وحالتها معقدة ليتم تحويلها نحو مستشفى الثنية والتي فارقت الحياة هناك.

وأضاف مدير الصحة، أنه تم إخضاع المريضة المتوفية إلى فحوصات تبيّن أنها تعرضت إلى مرض التهاب السحايا ” Méningite”. أما الضحية الثانية التي تلقت العملية في نفس اليوم فقد تم التكفل بها على مستوى عيادة خاصة بالجزائر العاصمة في العناية المشددة غير أنها فارقت الحياة هي الأخرى.

وأوضح المدير، أنه تم فتح تحقيق في القضية والبحث عن أسباب المرض أين تم التوصل إلى وجود بعض الجراثيم المتعلقة بالمستشفيات وهي موجودة في كل المؤسسات الاستشفائية. أين تم إخطار مدير العيادة الذي قام بإجراء تحاليل للأسطح والماكينات والأدوات الطبية وحتى الكادر الطبي وتعقيم المكان.

وكشف المدير في سياق ذي صلة، أنه تم إرسال تقرير إلى وزارة الصحة ووالي الولاية وإخبارهم بالأمر.

غلق جناح التوليد وغرفة العمليات بالعيادة الخاصة

من جهته قال صالح أوحاج رئيس مصلحة الوقاية والسكان بمديرية الصحة في تصريح “للنهار”، أنه تم تسجيل وفاة امرأتين خضعتا لعملية قيصرية بعيادة السلام الخاصة في ولاية بومرداس، وليس 6 نساء كما تداول منذ صبيحة اليوم. مشيرا إلى أن الحالة الأولى توفيت على مستوى مستشفى الثنية والثانية بعيادة خاصة بالعاصمة.

وأضاف رئيس المصلحة، أن مرض التهاب السحايا تسجل منه حالات شهريا على مستوى المستشفيات. والحالات المعدية المرتبطة بالعلاج يمكن أن تكون في أي مؤسسة استشفائية.

وأوضح المتحدث، أن الحادثة مضى عليها أسبوعين وبداية من التصريح بالحالة الأولى تم اتخاذ الإجراءات اللازمة. من خلال التحقيق الوبائي على مستوى المنزل والمؤسسة، تم توقيف الخدمات الصحية وتعقيم قاعة العمليات. بالإضافة كذلك إلى غلق قاعة عمليات توليد النساء.

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