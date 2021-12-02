القصة الكاملة.. هكذا حرض رشيد نكاز على قتل نواب البرلمان

من المرتقب أن يمثل المتهم غير الموقوف الناشط السياسي رشيد نكاز، أمام هيئة محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بالعاصمة، الشهر الجاري.

وسيتم محاكمة نكاز بتهم تتعلق بجناية تحريض المواطنين او السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة والمساس بوحدة التراب الوطني.

كما تم متابعته بجنحة العمل على المساس بوحدة الوطن، وجنحة التحريض على التجمهر غير المسلح.

ووجهت له أيضا وجناية الشروع في منع المواطنين من ممارسه حق الانتخاب بواسطة خطة مدبرة للتنفيذ في أراضي الجمهورية.

واستندت فرقة البحث والتحري، إلى فيديوهات ومنشورات بثها المتهم على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك.

وتم نشر الفيديو عشية الانتخابات الرئاسية، للضرب بمصداقيتها ومنع المواطنين من حق الانتخاب.

حيث قام المتهم ببث أحد الفديوهات من مقر اقامته بدوار النقاقزة بولاية الشلف، واخرى خلال مغادرته التراب الوطني، بمدينة هونغ كونغ الصينية.

أين دعا الجزائريين إلى حمل السلاح لقتل نواب المجلس الشعبي الوطني، لمصادقتهم على قانون المحروقات 2020.

كما دعا إلى إدارة الفوضى ومقاطعة رئاسيات ديسمبر 2019، باعتبار أن منظمها هو وزير الداخلية نور الدين بدوي.

توقيف نكاز بالمطار والتحقيق معه

وانطلقت القضية بتاريخ 4 ديسمبر 2019، في إطار المهام الموكلة إلى المصلحة الإقليمية للتحقيق لمدينة الجزائر.

حيث استلمت هذه الأخيرة من عناصر الفرقة الثانية لشرطة الحدود لمطار هواري بومدين المسمى” نكاز رشيد” للتحقيق معه.

وتمحورت عملية التحقيقي حول واقعة ارتكبها بتاريخ 4 نوفمبر 2019، في حدود الساعة الحادية عشر و15 دقيقة ليلا.

وحسب المعطيات التي تحوزها النهار فإن القضية تتعلق بنشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” فيديو مباشر مدته 11 دقيقة.

وقال المتهم بتحريض المواطنين على حمل السلاح وقتل نواب البرلمان الذين وافقوا على قانون المحروقات.

وتضمن الفيديو تحريضا صريحا مكررا 3 مرات باللغتين العربية والفرنسية.

وقال بصريح العبارة ” من حق أي جزائري أو جزائرية ان يحمل لكم الكلاش ويقتلكم واحد واحد وأنا منهم”.

وبتاريخ 9 نوفمبر 2019، غادر المشتبه فيه رشيد نكاز التراب الوطني، وهناك واصل تحريض المواطنين عبر فيديوهات ومنشورات على نفس الصفحة.

أين دعا المتهم إلى مقاطعة رئاسيات ديسمبر2019، وحرض ضد سلطة الدولة وقيادة الجيش الوطني الشعبي.

ثم واصل نشاطه التحريضي بالذهاب الى مدينة “هونغ كونغ” الصينية التي تعرف اضطرابات وتظاهرات.

وقام من هناك بنشر فيديوهات أخرى حرض فيها المواطنين على التجمهر الليلي، رغم ما يشكله من خطورة وتهديد للأمن العام.

وفي تاريخ 3 ديسمبر 2019، قام رشيد نكاز بنشر فيديو آخر مدته 12 دقيقة و10 ثواني.

وجاء الفيديو تحت تسمية” استراتيجية عرقلة مكاتب الانتخابات عبر 60 الف مكتب انتخابي.

وقام نكاز بعد عدد أفراد الشرطة المقدرة ب 220 الف شرطي، معلقا أنه على كل مكتب يتم أربعة عناصر امن ولا يمكن ان تتجاوز هذا العدد .

داعيا الى تجمهر 100 مواطن أمام كل مكتب انتخابي لمواجهة أفراد الشرطة ومنع المواطنين من الانتخاب.

نكاز يطالب بمحكمة عسكرية

ولدى سماع المتهم رشيد نكاز أمام قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء، صرح أنه يرفض استجوابه.

وفي ذاتالسياق طالب بمحاكمة أمام القضاء العسكري، كما قال أن الوقائع المتابع بها تم سماعه بشأنها من طرف شرطة عين مران بالشلف.

وأضاف أنه تم السماح له بمغادرة التراب الوطني.

اما بخصوص الوقائع المتابع بها، فصرح المتهم انه بتاريخ 4 ديسمبر 2019، عندما كان بالإقامة الجبرية بمقر اقامته بالشلف.

وأضاف أنه طلب من التشكيل الأمني الذي يقوم بحراسته،أن يسمحوا له بالخروج للممارسة بالتوجه إلى مقر البرلمان للاحتجاج.

وقال أن طلبه كان مآله الرفض، فاخبر حينها التشكيل الأمني سيضطر إلى اعداد مداخلة مصورة مباشرة لابداء موقفه.

وفعلا قام بتسجيل فيديو عن الموضوع نظرا للحقرة والظلم التي تعرض لها.

وصرح بخصوص التحريض على قتل نواب البرلمان أن الهدف من استعمال تلك العبارات هو تمرير رسالة مفادها خطورة القانون على ثروات البلاد.

وأضاف أن ما ينجر عنه من آثار صحية واقتصادية واجتماعية، غير أن نيته الباطنة لم تكن تهدف كلمة السلاح بمفهومها التقليدي.

إفراغ محتوى القرص المضغوط يكشف

وبعد افراغ محتوى القرص المضغوط من طرف قاضي التحقيق، تبين أن المتهم قال بصريح العبارة” على بالكم الشعب كوملي يحاسبكم على بالكم بها ولا لا”

وأضاف ” حلال من أي جزائري يقبض الكلاش ويقتلكم، ونعاودلكم راني في الدوار نتاعي، اسمعوني مليح نهدر معكم كمواطن جزائري”.

واسترسل نكاز قائلا “أي واحد غدوة يرفد يدو، ويبيع البلاد، ويصوت على هذا القانون نتع الغاز والبترول”

كما قال “غدوة أن شاءالله راني نتحدى هذو النواب لي راهم في المجلس الشعبي الوطني”

كما أضاف “الجزائر اي واحد يرفد يدو ويبيع قطرة نتع ما، قطرة نتع غاز، وقطرة نتاع بترول لشركة أجنبية من حق أي جزائري او جزائرية يقبضلكم الكلاش.

وبعد معاينة الفيديو الثاني تضمن ، مايلي” نرجع للموضوع نتع اليوم بالنسبة للانتخابات نتع 12 ديسمبر اليوم ان شاء الله نقدملكم استراتيجية سلمية”

وأضاف نكاز” على بالنا بلي يزوروهم لانو شكون ليراه، وزير الأول اليوم سموه بدوي،وبدوي شكون لي دارو وزير أول بوتفليقة”

كما قال أيضا “على بالنا في مارس 2019، بلي هذا بدوي زور 6 ملايين استمارات في مارس 2019، يعني الثقة ما بقاتش بين الحكام اليوم.

وفي تصريح آخر يقول ” يعني واش ندير واش درنا أمام القنصلية الجزائرية في مدينة كريتاي السمانة لي فاتت.

وقال أيضا “شفنا بلي خافو وسكرو القنصلية يعني بهذه الاستراتيجية، أن شاء الله نهار 12 ديسمبر ما يكونش الفوط.”

وصرح رشيد نكاز ان التسجيلات المرئية المتضمنة دعوة المواطنين الى حمل السلاح تمت تحت الاقامة الجبرية غير قانونية.

كما برر ذلك بأن نيته من خلالها حرصه على الدفاع على مصلحة الوطن والمواطن، من خلال إعطاء رسائل مباشرة وغير مباشرة.

ومن المقرر أن يجيب المتهم رشيد نكاز على اسئلة رئيس محكمة الجنايات، بخصوص التهم المنسوبة إليه.