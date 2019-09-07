القصر الماليزي يهاجم طليقة الملك: “نادم على الزواج منها”!

كشف ملك ماليزيا السابق، السلطان محمد، أنه آسف على زواجه من ملكة الجمال الروسية وتخليه عن عرشه، حسب موقع إرم نيوز.

وحسب صحيفة “ديلي ميل البريطانية”، ادعى السلطان الماليزي السابق، أنه طلق “ريحانة أوكسانا فيوفودينا”، لكن القضية لاتزال محاطة بالكثير من الغموض.

وفي سابقة من نوعها، كسر القصر الملكي الماليزي الصمت، وأصدر بيانا، هاجم فيه طليقة الملك، واتهمها بأنها شوهت إسم العائلة المالكة، بسبب منشوراتها.

وجاء في البيان: “إن السلطان يعرب عن أسفه للخيارات الشخصية التي اتخذها في حياته الخاصة، والتي تسببت في ارتباك الشعب، وانشقاق على مواقع التواصل، مدفوع بشائعات غير موثوقة”.

وتابع البيان: “من الآن فصاعدا، قرر قصر كيلامنتان، الإنحراف عن النظام المتبع، والرد على التصريحات غير الصحيحة والتشهيرية على مواقع التواصل الأجتماعي”.

وتزوج الملك الماليزي السابق، السلطان محمد، من ملكة جمال موسكو، قبل أشهر من تخليه على العرش، بعد تعرضه لضغوط متزايدة بسبب علاقتهما.