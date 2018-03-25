القصـــة الكــاملـــة لمقتـــل رب عائلـــة طعنـــا من طرف أبناء حيّه في عين النعجة

الضحية صاحب 24 سنة وأب لطفلة تلقى ضربة على مستوى القلب

قاضي التحقيق بحسين داي يأمر بإيداع 5 متهمين الحبس عن القتل العمدي

اهتزت منطقة عين المالحة ببلدية جسر قسنطينة في العاصمة على وقع جريمة قتل شنعاء راح ضحيتها شاب عشريني، رب عائلة وأب لطفلة تعرض للقتل بواسطة طعنة مميتة على مستوى القلب من طرف أبناء حيه، وتعود الأسباب إلى حرب شوارع وزعامة للمتاجرة في «الكاشيات».

أمر قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي، بإيداع 5 مشتبه بهم في قتل ابن حيهم رب عائلة المدعو «مراد.ب» بمنطقة عين المالحة في بلدية جسر قسنطينة، وحسب المعلومات الأولية التي تحصلت عليها «النهار» من مصادر مطلعة، فإن الوقائع تعود إلى، الأسابيع القليلة الماضية، وبالضبط منذ أكثر من 10 أيام.

حيث خرج الضحية كعادته من مسكنه الكائن مقره بحي عين المالحة ببلدية جسر قسنطينة ليلا قائلا لعائلته إنه سيتوجه إلى أحد محلات الأكل السريع لاقتناء «سندويش»، ومنذ ذلك الحين لم يعد، حيث تلقى طعنات مميتة على مستوى القلب بواسطة خنجر من طرف أبناء حيه وتم تركه غارقا في بركة من الدماء.

وقد تحركت قضية الحال بناء على نداء من قاعة العمليات بأمن ولاية الجزائر عن تعرض شخص إلى طعنة سكين، وتم إسعافه على جناح السرعة بمستشفى زميرلي، وبعدها توفي الضحية متأثرا بالطعنة المميتة التي تلقاها.

وحسب تصريحات المتهمين خلال التحقيق، فإن الوقائع تعود إلى خلاف مع أبناء حي «الكاريار» والضحية، حيث سبق وأن وقعت مناوشات مع الضحية، ورجحت ذات المصادر أن الحادثة إلى خلافات سابقة، كما أن أحد المشتبه فيهم بعد اقترافه الجريمة الشنعاء توجه إلى ولاية عنابة للاختباء من عناصر الأمن، وبعد مباشرة التحريات وحصول مصالح الدرك الوطني بمنطقة عين المالحة على إذن بتمديد الاختصاص، تم توقيف المتهم الذي كشف عن شركائه الأربعة.

وخلال عرض المشتبه فيهم الخمسة على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة حسين داي، أمر بإيداعهم الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش عن جرائم القتل العمدي مع سبق الإصرار والمشاركة في جناية القتل العمدي، ومن المقرر أن تكشف الأيام المقبلة عن تفاصيل ومستجدات جديدة بعد سماع المتهمين في الموضوع.