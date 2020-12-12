القصف الصحراوي يدخل شهره الأول ويكبّد خسائر كبيرة في قوات “المخزن”

أصدرت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم السبت، بيان، كشفت فيه عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن،حيث دخلت شهرها الأول.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الصحراوية، إن جيش التحرير الصحراوي، واصل لليوم الـ30، هجماته المركّزة على مواقع تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح البيان بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، امس الجمعة، تخندقات الإحتلال المغربي غرب فدرة لغراب بقطاع حوزة.

أما نهار اليوم فلقد تم قصف منطقة أمگلي النبكة بقطاع آمگالا، ومنطقتي أسويحة الشرقية وأم لگطة بقطاع المحبس.