القصّة الكاملة لتسويق لحوم البغال خلال شهر رمضان

أفلحت مصالح الأمن الرّابع بالتّنسيق مع المصلحة الولائيّة للشّرطة القضائيّة بقسنطينة، أمس في وضع حد لنشاط عصابة.

استغلّت مزرعة لتحويلها إلى مذبح سرّي للأغنام والبغال بغية تسويق لحومها وتوجيهها إلى الإستهلاك خلال شهر رمضان المعظم.

حيث مكّنت العمليّة من حجز كمية معتبرة من اللحوم التي تشكل خطرا كبيرا على صحة مستهلكيها.

تقدر كميتها 651 كلغ من اللحم غير صالح للاستهلاك، كونها مذبوحة بطريقة غير شرعية.

وتضمّ العصابة 8 أفراد، من بينهم 3 جزاّرين، يملكون محلات تعرض لحوم يتمّ جلبها من المذبح نفسه.

عملية الإطاحة بالعصابة جاء عقب استغلال معلوماتي دقيق في الميدان، بعد اكتشاف مذبح سرّي عشية رمضان بمنطقة “لونامة” بحدود مدينة قسنطينة.

حيث تمّ العثور على 9 أبقار وبغل مهيّئين للذّبح، وكميّة معتبرة من جلود الحيوانات تقدر بـ51 جلدا، من بينها 42 خاصة بالأغنام، و9 جلود خاصّة بالأبقار.

إضافة إلى معدات الذبح مثل السكاكين، السواطير..

وأفضت التحريات أيضا من خلال توقيف المشتبه فيهم، أنّ 3 منهم أصحاب محلات للجزأرة بقسنطينة، كانوا يسوّقون اللحوم باستعمال ختم بيطري مزوّر.

واستكمالا لإجراءات التحقيق تم إخضاع اللحوم والبقار محلّ الحجز إلى المعاينة البيطرية، تبيّن أنّ إحدى البقرات مصابة بداء السّل.

كما أن اللحوم غير صالحة للاستهلاك تماماوتشكّل خطرا على صحة الإنسان.

وعليه داهمت عناصر الشرطة المحلاّت الثلاث، وقامت بحجز اللحوم، مع غلق المحلات التجارية، وتقديم المعنيين أمام الجهات القضائية.

المختصّة إقليميا، حيث تمّ تقديمهم بناءً لإجرءات التلبس للسماع إليهم في محاضر رسمية، لأجل توجيه التهم.

التي من المحتمل أن يُكيّفها قاضي التحقيق إلى جناية نظرا لخطورة الوقائع.