القضاء الإيطالي يبرئ”سايبام” و”إيني” من تهم الفساد في قضية “سوناطراك”

برأت محكمة الإستئناف بميلانو الإيطالية اليوم، مجموعة “سايبام” للخدمات النفطية وشركة النفط “إيني” من تهم الفساد في قضية “سوناطراك”.

كما برأت المحكمة عدد من المتهمين في القضية، من بينهم الرئيس التنفيذي السابق لـ”إيني” باولو سكاروني وعمر حبور وفريد بجاوي وسمير عريض حسب ما ذكر موقع oedigital.com الإيطالي.

وقال الموقع الايطالية أن القاضي طالب برفع مصادرة 197 مليون يورو، قال انها المبلغ المزعوم للرشاوى في القضية.

وقال الموقع أن القضية تدور حول مزاعم بأن “سايبام” دفعت للوسطاء حوالي 198 مليون يورو لتأمين عقود بقيمة 8 مليارات يورو مع شركة “سوناطراك” الجزائرية.