القضاء التونسي يرفض دعوى وقف نشاط اتحاد علماء المسلمين

رفض الفضاء التونسي دعوى وقف نشاط اتحاد علماء المسلمين.

ورفضت محكمة تونسية الدعوى الاستعجالية، التي تقدم بها الحزب الدستوري الحر ورئيسته. وقالت رئيسة الحزب عبير موسي، إن أنشطة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين تتعارض مع الدستور التونسي ومدنية الدولة والنظام الجمهوري.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس، قوله إن “المحكمة قررت رفض الطلب الذي تقدم به الحزب الدستوري الحر والمتعلق بتوقيف نشاط ندوات أو مؤتمرات الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالبلاد”.

ويتهم الحزب فرع الاتحاد في تونس بـ”ممارسة التكفير ضد قيادييه” كما وجه اتهامات مباشرة لخصمه السياسي حركة النهضة لدعمها الاتحاد.

وأعلنت موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر أواخر سبتمبر الماضي ، أنها رفعت قضية استعجالية لإيقاف أشغال الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس، وأنشطته بجامعة الزيتونة بالعاصمة.