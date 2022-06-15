القضاء السويسري يتجه لتسليط أقصى العقوبات بحق بلاتر و بلاتيني

طالب القضاء السويسري، بتسليط عقوبة 18 شهرا سجنا بحق رئيس الإتحاد الدولي و الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابقين، جوزيف بلاتر وميشال بلاتيني.

ونقلت وسائل إعلام عالمية، أن هذا الطلب، يأتي من طرف مكتب المدعي العام السويسري، اليوم الأربعاء.

وذلك، بتسليط عقوبة السجن بـ18 شهراً، بسبب إحتيال الثنائي على “الفيفا” وحصول بلاتيني على 1.8 مليون أورو.

ومن المنتظر، أن تفصل المحكمة الجنائية الفيديرالية في بيلينتسونا بسويسرا، بتاريخ 8 جويلية في القضية، ومن المتوقع أن يتم تسليط أقصى العقوبات على الثنائي.

يذكر أن، محاكمة بلاتر وبلاتيني، بدأت الأسبوع الماصي، بتهم الاحتيال وسوء التسيير وخيانة الأمانة والتزوير.