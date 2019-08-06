القضاء العسكري يطارد نزار وابنه في الخارج

أصدرت المحكمة العسكرية بالبليدة مذكرة توقيف دولية ضد وزير الدفاع الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار ونجله وشخص آخر.

وحسب ما نشره التلفزيون الجزائري، فإن القضاء العسكري بالبليدة أصدر مذكرة توقيف دولية ضد خالد نزار ونجله لطفي نزار.

وبحسب نفس المصدر، فإن رجل الأعمال فريد بن حمدين وهو صاحب شركة، قد صدر في حقه هو الآخر أمر بالقبض.

وقد وجهت للمشتبه بهم الثلاثة تهمتي التآمر على الجيش والمساس بالنظام العام .

ومعلوم أن فريد بن حمدين هو صاحب الشركة الجزائرية للصيدلة، واسمه متداول إعلاميا، كما تم ذكره في قضية الخليفة.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن التحقيقات التي أجراها القضاء العسكري مع السعيد بوتفليقة أثبتت تورط نزار ونجله ورجل الأعمال.

ويشتبه في أن فريد بن حمدين كان الوسيط بين نزار ونجله لطفي وبين سعيد بوتفليقة.