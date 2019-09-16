القضاء الفرنسي يحكم بتصفية شركة إيغل أزور

أصدر القضاء الفرنسي مساء اليوم الإثنين، حكما بالتصفية القانونية لشركة الطيران الجوي ” إيغل أزور “.

كما نص الحكم القضائي على استمرار الشركة في النشاط إلى غاية يوم 27 سبتمبر القادم.

وجاء الحكم الذي أصدرته المحكمة التجارية في إيفري جنوبي باريس، في أعقاب وضع الشركة تحت الرقابة القضائية منذ الثاني من الشهر الجاري.

وقدم مسؤولو “إيغل أزور” للمحكمة عرضين تلقياهما لشرائها من طرف شركتي طيران.

وحاول دفاع “إيغل أزور” إقناع العدالة الفرنسية برفع الرقابة القضائية عن الشركة، وبقدرتها على تجاوز الأزمة المالية وإنقاذ المئات من مناصب الشغل.

وكانت كل من الخطوط الجوية الفرنسية ومجموعة “ديبروي” قد قدما عرضين لشراء “إيغل أزور”.

يذكر أن الوضعية المالية لشركة “إيغل أزور” قد تعقدت أكثر فأكثر في أعقاب عجز الشركة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها البالغ عددهم أزيد من 1150.