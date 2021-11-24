القضاء الفرنسي يحكم بسجن بن زيمة لهذه المدة

أصدر القضاء الفرنسي، حكما نهائيا يقضي بسجن كريم بن زيمة، لمدة سنة، ولكن مع وقف التنفيذ، في قضية الفيديو الشهير. وسيكون هداف ريال مدريد مطالبا بدفع تعويض قدره، 75 ألف أورو، في القضية التي بقيت في أروقة المحاكم لست سنوات.

وجاء الحكم على بن زيمة أقسى من عقوبة السجن عشرة أشهر التي طلبتها النيابة العامة، في القضية. والتي دارت أحداثها عام 2015 وهزّت كرة القدم الفرنسية.

ولم يتواجد بن زيمة في المحكمة الواقعة في ضواحي العاصمة باريس، وذلك قبل ساعات من خوض ريال مدريد مواجهة. في إطار دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ضد مضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي.

قال أحد محاميه، سيلفان كورمييه، لصحافيين في المحكمة إنه “مصدوم من الحكم”. ولم يحضر بن زيمة جلسة الاستماع الشهر الماضي لالتزامات وصفها بالشخصية.

ولا يتوقع أن يؤدي الحكم لإيقاف مسيرة بن زيمة الكروية، إذ أعلن رئيس الاتحاد الفرنسي نويل لو غريت أن بمقدوره مواصلة اللعب. كما عبّر ناديه الإسباني عن دعمه له.

وعاد اللاعب، مطلع هذه السنة إلى تشكيلة أبطال العالم بعد غياب قرابة خمس سنوات بسبب هذه الفضيحة. سجل تسع مرات منذ عودته إلى تشكيلة المدرب ديدييه ديشان لخوض كأس أوروبا، ليصبح خامس أفضل هداف في تاريخ فرنسا.

واتهم اللاعب بتشجيع فالبوينا على دفع مبلغ من المال للمبتزين الذين هدّدوا بالكشف عن الفيديو. وقد اعترف حينها بتدخله في الموضوع بطلب من أحد المبتزين. ولطالما نفى بن زيمة هذه المزاعم قائلاً إنه حاول مساعدة فالبوينا على الخروج من الموقف وليس الإيقاع به.

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