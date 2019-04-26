القضاء الفرنسي يمنع بث لقطات مسروقة من “الرايس قورصو” على الشروق !!

أمر رئيس المحكمة التجارية بباريس، اليوم الجمعة 26 أفريل، بإلزام القمر الصناعي الأوروبي “يوتلسات” منع بث أي لقطة من مسلسل “الرايس قورصو” عبر قنوات “الشروق”.

ويمنع بث لقطات البرنامج على “الشروق”، إلى غاية إستدعاء ممثلي القمر الصناعي “يوتلسات” للمثول مجددا أمام القاضي يوم الخميس المقبل 2 ماي.

حيث رفع المدير العام لمؤسسة “النهار”، شكوى إستعجالية، بعدما بثت قناة “الشروق” لقطات من السلسة على اليوتيوب، وبناء على أحكام المادة 485 و475 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي، اتخذ رئيس المحكمة التجارية بباريس، هذا القرار.

ورفعت مؤسسة “النهار” عدة شكاوى ضد جهات تحاول السطو على حقوق الملكية الفكرية لمؤسسة “النهار” على الإنتاج الضخم “الرايس قورصو” الذي قامت مؤسسة “النهار”، بإقتناءه لفائدة الجمهور الجزائري لشهر رمضان 2019.

وتحصلت “الشروق” العام الماضي بطريقة غير شرعية عبر أحد التقنيين على مشاهد من عملية تمثيل “الرايس قورصو” وقامت ببث بعضها على “يوتيوب”.

وبالإضافة إلى منع “الشروق” من بث مشاهد تمثيل المسلسل، فقد رفعت “النهار” شكاوى أخرى في الخارج للمطالبة بالتعويض على الأضرار التي لحقت بالمؤسسة جراء إنتهاك حقوق التأليف والقذف والتهجم وتهديد الشركاء.