القضاء الفرنسي يوجّه تهم الاعتداء الجنسي لإلياس شتي

كشف موقع “ايكيب” الفرنسي أن الدولي الجزائري الياس شتي سيقف أمام القضاء الفرنسي شهر أفريل القادم بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي.

كما قال المصدر أن الياس شتي اعتدى على فتاة بعدما ارتاد ملهى ليلي. خلال فترة الإنتقالات الشتوية التي شهدتها البطولة الفرنسية.

وقال موقع “اكيب” ان الناقل الحصري للمعلومة “واست فرانس” قد اتصل بالمسؤولين عن ناديه انجي الفرنسي للاستفسار، حول القضية فكان الرد بأن اللاعب كان في “يوم راحة شخصية”.

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