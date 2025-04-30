القضاء الفرنسي يُصدر حكمه النهائي في قضية عطال

أصدر القضاء الفرنسي اليوم الأربعاء، الحكم النهائي، في قضية لاعب “الخضر” يوسف عطال، بعد دعمه للفلسطينيين، والتي عجلت بمغادرته فريق نيس الفرنسي.

وكشفت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسي. بأنه قد تم اليوم الأربعاء، إدانة عطال، مجددا أمام محكمة الاستئناف، بالسجن 8 أشهر مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 45 ألف أورو.

كما أشارت ذات الصحيفة، إلى أن محكمة الاستئناف في “إيكس أون بروفانس” جنوب فرنسا. أيّدت الحكم السابق، الذي أصدرته المحكمة الابتدائية في “نيس” شهر جانفي 2024.

وإلى جانب ذلك، تم تغريم الدولي الجزائري، ولاعب نادي السد القطري حاليا، بـ 15 ألف أورو أخرى، كتعويضات للجهات المدنية.

وخلال جلسة الاستئناف التي جرت في أوائل أفريل الجاري. دافع يوسف عطال عن نفسه قائلاً: “أنا لا أمارس السياسة، أنا مجرد لاعب كرة قدم”. وأضاف أن منشوره كان “فقط رسالة دعم لأشخاص يعانون”.