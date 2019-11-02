القضاء.. القدرة الشرائية والتعليم والصحراء هذا هو برنامج ميهوبي

كشف المرشح للرئاسيات عز الدين ميهوبي، عن الخطوط العريضة لبرنامجه الذي سيطبقه في حال وصوله لكرسي الرئاسة.

وقال ميهوبي خلال الندوة الصحفية التي نظمها عقب قبول ملف ترشحه أن برنامجه سيبنى على ثلاث قواعد و هي التخطيط و الحوكمة الرقمية و الإستشراف.

وأضاف بأنه لايمكن أبدا تحقيق الوعود الخرافية ولو بأموال قارون، مؤكدا بأن برنامجه يتضمن وعودا واقعية موجهة للمواطن.

مشيرا إلى أن برنامجه سيركز بالأساس على التعليم و تطوير المدرسة الجزائرية و رقمنتها لمواكبة التحديات.

كما أن القدرة الشرائية للمواطن و الدعم الإجتماعي بالإضافة إلى الفلاحة و تطوير الصحراء و الجنوب لها كلها حصة الأسد في برنامجه، بالإضافة إلى قطاع العدالة.

وكما وجه يهوبي انتقاده للبيروقراطية الكبيرة التي تعاني منها الإدارة، مشيرا في هذا السياق إلى أن المواطن أصبح مرهقا و متعبا لما يواجهه داخلها.

وفي تعليق له على اللأوضاع التي تمربها البلاد قال ميهوبي بأن وضع اختلاف لا يجب إلى نقطة الخلاف و الجزائريين يجب أن يتحاوروا فيما بينهم.

وختم ميهوبي كلامه في الأخير بقوله أنه ابن الشعب و خريج المدرسة الجزائرية و كان دائما يعمل على خدمة هذا الشعب من كل المدارسة التي مر عبرها.