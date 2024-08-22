القضاء اللبنانى يباشر التحقيق بأزمة انقطاع التيار الكهربائى

يباشر القضاء اللبنانى التحقيقات فى أزمة انقطاع الكهرباء عن الأراضى اللبنانية والمرافق الأساسية. منذ إعلان مؤسسة كهرباء لبنان، السبت الماضى، نفاد مخزونها من الوقود.

وأعد النائب العام اللبنانى قائمة بأسماء الأشخاص الذين سيستدعيهم إلى جلسات استجواب.تشمل رئيس مجلس إدارة كهرباء لبنان المهندس كمال الحايك. وأعضاء مجلس الإدارة وموظفين. مع احتمال مثول وزير الطاقة والمياه وليد فياض أمام القاضي بصفته شريكاً في المسؤولية عن هذه الأزمة.

وستسفر النتائج عن تحديد من المسئول عن إغراق البلد في الظلام الشامل وتسبب بتوقف قطاعات حيوية عن العمل لساعات طويلة ومنها المطار والمستشفيات الحكومية والمرافئ البحرية والمحاكم والسجون وغيرها.وفق موقع”هنا لبنان”.