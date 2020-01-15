القضاء اللبناني يدعي على زوج نانسي عجرم بالقتل العمدي

ادعت النيابة العامة في لبنان، اليوم الأربعاء، على زوج النجمة نانسي عجرم، الدكتور فادي الهاشم، بجرم قتل عمدي، بعد حادثة إطلاقه النار على مقتحم منزله.

وحسب موقع روسيا اليوم، نقلا عن قناة “الجديد” اللبنانية “ادعت النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون، على الهاشم، بجرم قتل المواطن السوري محمد الموسى، وذلك سندا للمادة 547 معطوفة على المادة 229 من عقوبات القتل القصدي”.

وتنص المادة على: “من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من 15 سنة إلى 20 سنة”.

وأحيل الإدعاء على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور، حسب ذات المصدر.