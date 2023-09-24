القضاء اليوناني يدين رب أسرة جزائري مقيم بفرنسا بـ 10 سنوات حبسا

أدان القضاء اليوناني مغترب جزائري مقيم بفرنسا تنحدر أصوله من ولاية تيزي وزو ب10 سنوات حبسا نافذا. مع إصدار أمر بالقبض الدولي في حقه عن تهمة مساعدة أجانب في مغادرة التراب اليوناني بطريقة غير شرعية. عبر مطار ” أثينا” الدولي، وهي القضية التي بمجوبها تم إخطار السلطات القضائية الجزائرية. مع تفعيل نشرية شرطة “الانتربول” لمحاكمة المتهم أمام العدالة.

وفي تفاصيل القضية التي عرضتها محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الأحد، فإن المتابعة الجزائية التي طالت المتهم رب أسرة لأربعة أطفال. جاء في أعقاب تواجده بالتراب اليوناني سنة 2012. أين توجه الى جزيرة لقضاء عطلته الصيفية لمدة أسبوع برفقة زوجته وأطفاله.

وبعد انقضاء العطلة بتواجد المتهم في مطار ” أثينا الدولي” رصدت كاميرات المراقبة حركة مشبوهة. كون المتهم كان يتحدث مع شخصين جزائريين وهما بصدد مغادرة دولة اليونان الى تركيا محل إقامتهما.

ولكون أن الشخصين ثبت في إطار التحقيق الذي باشرته السلطات اليونانية بالتنسيق مع السلطات التركية. أنهما يتنقلان بجوزات سفر مزورة وتم ادانتهما بالجرم سنة 2011.

وقبل ركوب المتهم وأفراد عائلته الطائرة الخطوط الجوية الفرنسية تم توقيفه. وسحب جواز سفره ثم أفرج عنه مع الزامه بدفع غرامة مالية مقدرة ب1500 أورو. قبل أن يتفاجأ المتهم وهو متواجد بالتراب الوطني بادانته بحكم غيابي يقضي بعقابه بـ10 سنوات حبسا نافذا. فتم توقيفه بالمطار تنفيذا للنشرية الدولية.

انكار التهم..

وفي الجلسة أنكر المتهم نكرانا قاطعا التهم المنسوبة اليه مصرحا للمحكمة بأنه ليس له أي علاقة بالجزائريين. الذين تحدثا اليهما بالمطار بمحض الصدفة، كما أم الامر يتعلق بمبادلتهما التحية فقط لمدة 10 دقائق ثم انصرفا.

وفي مرافعة الدفاع أكدت المحامية أن موكلها عانى الويل جراء هذه المتابعة القضائية التي حرمته من رؤية أطفاله مدة عامين كاملين.

كما أن القضاء اليوناني سلط عليه عقوبة قاسية بسبب ملف فارغ لا يحمل أي دليل مادي ملتمسة إفادة موكلها بالبراءة.

وتبين من خلال مجريات المحاكمة أن المتهم مسبوق قضائيا بسبب قضية تزوير جواز سفر أمام محكمة الحال.

وتم بموحبه ادانته ب6 أشهر حبسا نافذا وبعد استنفاذ العقوبة تورط في قضية ثانية.

بحيث تبين أنه سبق وأن سافر الى فرنسا باستعمال جواز سفر مزور باستعمال هوية المدعو ” ز.كمال”.

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والتمست وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ضد المتهم في حين قرر القاضي النطق بالحكم إلى جلسة 1 اكتوبر المقبل.