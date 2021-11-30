القضاء على آثار الشيخوخة والشيب بمادة واحدة موجودة في بيوتنا

يسعى الباحثون والعلماء دائما إلى إيجاد أدوية أو حلول لمحاربة الشيخوخة والقضاء على علاماتها كشيب الشعر. وهذا الأمر يعاني منه الكثير من الناس.

وبعد العديد من الدراسات والأبحاث، كشف الخبراء أن بعض الأطعمة تساعد بطريقة فعالة جدا في القضاء على علامات الشيخوخة. والمذهل في الأمر أن هذه الأغذية والأطعمة متواجدة في بيوتنا

كما كشفت خبيرة اللياقة البندية والتغذية “ناتالي كوتوفتا”، أن بذرة واحدة يمكنها من القضاء على شيب الشعر وتحافظ على لون الشعر. إذ تم إدراج هذه البذرة في نظامنا الغذائي.

وقالت أن هذه البذرة هي بذور السمسم الأسود أو كما تعرف بإسم “حبة البركة”، حيث تحتوي على اعلى نسبة من الزيت. كما هي غنية بنكهة البندق. وتغذي فروة الرأس بالعناصر الغذائية الأساسية التي تعزز نشاط الخلايا الصباغية

كما أن بذور السمسم لها أصناف وأنواع مختلفة، ذات اللون الأسود، والبني، والأحمرن والبنفسجي. مشيرة إلى أن جميع أنواع بذور السمسم تحتوي على تركيبة غذائية متشابهة من مضادات الأكسدة.

بذور السمسم السوداء الأكثر فعالية

أكدت “ناتالي كوتوفتا”، ان بذور السمسم السوداء، هي الاكثر فعالية وفائدة للقضاءعلى الشيب، وإستعادة الشعر للونه الطبيعي. حيث تحتوي على كميات عالية وبشكل إستثنائي من مضادات الأكسدة من بين العناصر الغذائية الرئيسية الأخرى.

وقالت أن بذور السمسم السوداء غنية الفيتامينات مثل الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين “ب 1” والنحاس والزنك والفوسفور والأحماض الأمينية والألياف والسيلينيوم.

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي هذه البذور المغذية أيضا على مضادات الأكسدة الطبيعية مثل السمسمولين والسمسمول والسمسمين.

كما تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في بذور السمسم الأسود على مواجهة أو تحييد آثار الجذور الحرة التي تعزز تلف الخلايا. وتسبب علامات الشيخوخة.

كما يمكن لبذور السمسم معالجة مشاكل واعراض أخرى خاصة لدى كبار السن، بما في ذلك فقدان السمع وضعف الذاكرة وضعف البصر.

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