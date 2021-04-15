القضاء على أقدم الأسواق الفوضوية والباعة الأرصفة بأولاديعيش في البليدة

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
القضاء على أقدم الأسواق الفوضوية والباعة الأرصفة بأولاديعيش في البليدة
بقلم عباس عادل

أقدمت مصالح أمن دائرة اولاديعيش رفقة السلطات المحلية بالبليدة بعد تسخيرها إمكانيات مادية وبشرية في اكبر حملة للقضاء على التجار الفوضويين الذين يزاولون نشاطهم منذ سنوات.

حيث تم نزع طاولات الفوضوية وباعة الأرصفة ،كما تم منع الباعة المتجولين عبر سيارات نفعية من عرض سلعتهم بطريقة غير قانونية. وهذا بكل من سوق الجوجلة وطريق عدل وطريق الرابط بين بني مراد واولاديعيش وبعض طرقات البلدية.

العملية جاءت بعد ان تسبب بعض الباعة في تعطيل حركة المرور  واحتلال الأرصفة بطريقة عشوائية

حيث لقيت الحملة استحسان بعص المواطنين بسبب عودة حركة المرور بشكل عادي ، فيما عبر بعض التجار على رفضهم العملية وطالبوا بايجاد بديل على اعتبار أن أغلبهم أرباب أسر وتجار مصدر رزقهم


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=985375

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com