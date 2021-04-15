القضاء على أقدم الأسواق الفوضوية والباعة الأرصفة بأولاديعيش في البليدة

أقدمت مصالح أمن دائرة اولاديعيش رفقة السلطات المحلية بالبليدة بعد تسخيرها إمكانيات مادية وبشرية في اكبر حملة للقضاء على التجار الفوضويين الذين يزاولون نشاطهم منذ سنوات.

حيث تم نزع طاولات الفوضوية وباعة الأرصفة ،كما تم منع الباعة المتجولين عبر سيارات نفعية من عرض سلعتهم بطريقة غير قانونية. وهذا بكل من سوق الجوجلة وطريق عدل وطريق الرابط بين بني مراد واولاديعيش وبعض طرقات البلدية.

العملية جاءت بعد ان تسبب بعض الباعة في تعطيل حركة المرور واحتلال الأرصفة بطريقة عشوائية

حيث لقيت الحملة استحسان بعص المواطنين بسبب عودة حركة المرور بشكل عادي ، فيما عبر بعض التجار على رفضهم العملية وطالبوا بايجاد بديل على اعتبار أن أغلبهم أرباب أسر وتجار مصدر رزقهم