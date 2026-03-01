القضاء على إرهابيين إثنين بغابة زدين في عين الدفلى

تمكنت مفارز من الجيش الوطني الشعبي، اليوم الإثنين، من القضاء على إرهابيين إثنين، واسترجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، إثر عملية بحث وتمشيط بغابة زدين بالقطاع العسكري عين الدفلى بالناحية العسكرية الأولى.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تأتي هذه العملية، التي لا تزال متواصلة، لتؤكد يقظة وعزم قوات الجيش الوطني الشعبي على تعقب بقايا هؤلاء المجرمين. حتى القضاء النهائي عليهم والسهر على استتباب الأمن والسكينة عبر كامل التراب الوطني. خاصة خلال هذا الشهر الفضيل.