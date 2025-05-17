القضاء على إرهابيين إثنين بمنطقة واد غرغر

أضفت عملية البحث والتمشيط النوعية التي تقوم بها مفارز من الجيش الوطني الشعبي بمنطقة واد غرغر ببلدية ششار بالقطاع العسكري خنشلة بالناحية العسكرية الخامسة، إلى القضاء على إرهابيين إثنين، على التوالي يومي 15 و16 ماي 2025.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، مكنت هذه العملية التي لا تزال متواصلة، من استرجاع 4 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف. وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى.

وتأتي هذه النتائج النوعية، لتؤكد مرة أخرى فعالية المقاربة التي تعتمدها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي. قصد القضاء على بقايا هؤلاء المجرمين، واستتباب الأمن والطمأنينة عبر كامل التراب الوطني.