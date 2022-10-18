القضاء على إرهابيين إثنين في الداموس بتيبازة

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنه تم مساء أمس الاثنين، القضاء على إرهابيين. بشعبة تاوريرين، إقليم بلدية بني ميلك، دائرة الداموس، ولاية تيبازة.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فقد تم أيضا، استرجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف. و6 مخازن ذخيؤة، ولغم تقليدي الصنع. ومعدات لصنع القنابل، ونظارتي ميدان. و4 هواتف نقالة، وحقيبتي ظهر وأغراض أخرى.

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