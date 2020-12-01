القضاء على إرهابيين إثنين في العنصر بجيجل

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
القضاء على إرهابيين إثنين في العنصر بجيجل
بقلم نادية بن طاهر

تمكنت مفرزة للجيش، اليوم الثلاثاء، من القضاء على إرهابيين إثنين، خلال عملية بحث وتمشيط بمنطقة واد بوعايش قرب بلدية العنصر بجيجل.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تمكنت المفرزة، من القضاء على الإرهابيين، بعد الاشتباك مع مجموعة إرهابية خطيرة.

وأضاف البيان، إن العملية، مكنت من استرجاع 3 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، و5 مخازن مملوءة، وقنبلة يدوية، ولوحة لتوليد الطاقة الشمسية.

بالإضافة إلى 12 حقيبة ظهر تحتوي على كميات معتبرة من الذخيرة، و7 أجهزة اتصال وألبسة وأدوية.

وتأتي هذه العملية النوعية، التي لا تزال متواصلة، لتؤكد عزم قوات الجيش، على تعقب هؤلاء المجرمين عبر الوطن، ومدى يقظة والتزام قواتنا المسلحة في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، يضيف البيان.

القضاء على ارهابيين

القضاء على ارهابيين


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=928986

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com