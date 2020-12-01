القضاء على إرهابيين إثنين في العنصر بجيجل

تمكنت مفرزة للجيش، اليوم الثلاثاء، من القضاء على إرهابيين إثنين، خلال عملية بحث وتمشيط بمنطقة واد بوعايش قرب بلدية العنصر بجيجل.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تمكنت المفرزة، من القضاء على الإرهابيين، بعد الاشتباك مع مجموعة إرهابية خطيرة.

وأضاف البيان، إن العملية، مكنت من استرجاع 3 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، و5 مخازن مملوءة، وقنبلة يدوية، ولوحة لتوليد الطاقة الشمسية.

بالإضافة إلى 12 حقيبة ظهر تحتوي على كميات معتبرة من الذخيرة، و7 أجهزة اتصال وألبسة وأدوية.

وتأتي هذه العملية النوعية، التي لا تزال متواصلة، لتؤكد عزم قوات الجيش، على تعقب هؤلاء المجرمين عبر الوطن، ومدى يقظة والتزام قواتنا المسلحة في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، يضيف البيان.