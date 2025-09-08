القضاء على إرهابيين اثنين في تيبازة

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، في بيان لها مساء اليوم الاثنين، أنه تم القضاء على إرهابيين اثنين، إثر عملية بحث وتمشيط على مستوى بلدية بني ميلك دائرة الداموس بالقطاع العسكري تيبازة بإقليم الناحية العسكرية الأولى.

وجاء في البيان “في إطار مكافحة الإرهاب، وعلى إثر عملية بحث وتمشيط على مستوى بلدية بني ميلك دائرة الداموس بالقطاع العسكري تيبازة بإقليم الناحية العسكرية الأولى، تم القضاء على إرهابيين (02) إثنين واسترجاع بندقية رشاشة (01) من نوع (FMPK)، مسدس رشاش (01) من نوع كلاشنيكوف، منظار ميدان وأغراض أخرى.”

وتأتي هذه العملية لتؤكد عزم ويقظة الجيش الوطني الشعبي في مكافحة الإرهاب وكل أشكال الجريمة، وكذا الجهود الحثيثة التي تبذلها قواتنا المسلحة في الميدان، من أجل بسط الأمن والسكينة عبر كامل التراب الوطني. يضيف البيان.