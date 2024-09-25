القضاء على إرهابيين اثنين وآخر يسلم نفسه وتوقيف 12 عنصراً لدعم الإرهاب خلال أسبوع

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، في الفترة ما بين 18 و24 سبتمبر الجاري، من القضاء على إرهابيين اثنين وتوقيف 12 عنصر دعم للجماعات الإرهابية. خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وحسب الحصيلة العملياتية لوزارة الدفاع الوطني، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي على إرهابيين اثنين. واسترجعت بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف وأغراضاً أخرى، وهذا خلال عملية نوعية بتبسة.

كما سلّم الإرهابي، أولاد البكاي محمد، المكنى “هما”، نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار. وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى.

وأضاف البيان ذاته فقد أوقفت مفارز أخرى 12 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

ووفقاً للحصيلة ذاتها، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات متفرقة عبر النواحي العسكرية 30 تاجر مخدرات. وأحبطت محاولات إدخال 11 قنطاراً من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب. فيما تم ضبط 13،21 كيلوغراماً من مادة الكوكايين و862 ألفاً و398 قرصاً مهلوساً”.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن صالح وتندوف “أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 237 شخصا، وضبطت 17 مركبة و92 مولدا كهربائيا و49 مطرقة ضغط. بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب. في حين تم توقيف 15 شخصا آخر وضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف و5 مسدسات آلية و10 بنادق صيد و76 ألفا و730 لتراً من الوقود. و 68 قنطارا من مادة التبغ، بالإضافة إلى 386 طناً من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة. وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني”.

بينما تمكن حراس السواحل من “إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ 176 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. فيما تم توقيف 288 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني”.