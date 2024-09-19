القضاء على إرهابيين بتبسة إثر عملية بحث وتمشيط

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم أمس من القضاء على إرهابيين اثنين، على إثر عملية بحث وتمشيط.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، يتعلق الأمر بكل من مساني السبتي ويونس عبد الله. بإقليم القطاع العسكري تبسة بالناحية العسكرية الخامسة.

ومكنت هذه العملية من استرجاع بندقية نصف آلية من نوع سيمينوف، كمية من الذخيرة. سلاح أبيض “سيف”، بالإضافة إلى منظار وأغراض أخرى.

وتأتي هذه العملية لتؤكد مرة أخرى على يقظة وعزم وحدات الجيش الوطني الشعبي على تعقب هؤلاء المجرمين. عبر كامل التراب الوطني، حتى القضاء النهائي عليهم.