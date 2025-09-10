القضاء على إرهابيين بتيبازة وآخر يُسلّم نفسه بأدرار

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العسكري بتيبازة، من القضاء على إرهابيين اثنين. واسترجاع بندقية رشاشة من نوع FMPK ومسدس رشاش من نوع كلاشينكوف ومنظار وأغراض أخرى.

وحسب الحصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش الوطني الشعبي، من 27 أوت إلى 9 سبتمبر 2025. فقد سلّم الإرهابي المسمى أحمد غنامي نفسه للسلطات العسكرية بأدرار بالناحية العسكرية الثالثة، وبحوزته بندقية رشاشة من نوع FMPK ومسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى.

فيما أوقفت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور