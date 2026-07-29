تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي من القضاء على إرهابيين بالناحية العسكرية الأولى.

وحسب الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي في الفترة الممتدة من 22 إلى 28 جويلية 2026، فقد تم القضاء على إرهابيين واسترجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف. وكمية من الذخيرة وأغراض مختلفة بالقطاع العسكري الشلف بالناحية العسكرية الأولى.

كما تم توقيف 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

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