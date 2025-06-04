القضاء على إرهابيين واسترجاع مسدسين “كلاشنيكوف” بخنشلة

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي من القضاء على إرهابيين واسترجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة بخنشلة بالناحية العسكرية الخامسة.

وحسب الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 28 ماي إلى 3 جوان 2025، فقد سلّم كل من الإرهابي المسمى “ريكان براهيم” المكنى “بلال”. والإرهابي “لحاد إبراهيم” المكني “موسى” نفسيهما للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة. وبحوزتهما مسدسان رشاشان من نوع كلاشنيكوف ومسدس آلي وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى.

كما تم توقيف 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.