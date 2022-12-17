القضاء على إرهابيين وتوقيف آخرين في إن قزام

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، اليوم السبت، من القضاء على إرهابيين إثنين، أحدهما جثة متفحمة. وجرح آخرين وتوقيفهما في إن قزام.

كما أشار بيان وزارة الدفاع، إلى أن العملية جاءت إثر كمين محكم بعملية نوعية قرب الشريط الحدودي الجنوبي بالقطاع العملياتي إن قزام بالناحية العسكرية السادسة.

في حين، تم استرجاع أسلحة ثقيلة ومعدات أخرى، متمثلة في 4 عربات من نوع طويوطا ستايشن (محروقة). 3 رشاشات ثقيلة من نوع 12.7 ملم (محروقة). رشاش من نوع FMPK (محروق)، 6 أسلحة رشاشة من نوع كلاشنكوف PMAK محروقة. سلاح رشاش من نوع كلاشنكوف PMAK حالة جيدة. إضافة إلى سلاح رشاش مجهول النوع (محروق)، قاذف صاروخي من نوعRPG-7 محروق. بندقية قناصة من نوع SVD محروقة. هاتف من نوع ثريا، اثنين هواتف نقالة ذكية، اثنين هواتف نقالة.

وتأتي هذه العملية النوعية، لتؤكد مرة أخرى عزم ويقظة قوات الجيش الوطني الشعبي على حماية الحدود. وتطهير البلاد من آفة الإرهاب وبسط الأمن والسكينة عبر كافة ربوع الوطن.