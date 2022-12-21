القضاء على إرهابيين وتوقيف اثنين آخرين و11 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال 6 ايام

تمكنت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، من القضاء إرهابيين اثنين و وتوقيف اثنين آخرين كما تم توقيف 11 عنصر دعم للجماعةالإرهابية وذلك على خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 20 ديسمبر 2022، عبر إقليم إن قزام، سكيكدة، تبسة، سوق أهراس، والطارف.

وحسب بيان وزارة الدفاع مكنت العمليات من بالقطاع العملياتي إن قزام، وتمنراست وبرج باجي مختار من القضاء على إرهابيين اثنين وتوقيف اثنين آخرين، واسترجاع ثلاثة رشاشات ثقيلة من عيار 12.7 ملم. وبندقية رشاشة من نوع FMPK وسبعة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنكوف. كما تم حجز 8 قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب

بالإضافة إلى قاذف صاروخي من نوعRPG-7 وبندقية قناصة من نوع SVD وكذا سلاح رشاش مجهول النوع. كما تمكنت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مصالح الأمن المختصة، إثر عملية نُفذت بتمياوين بالقطاع العملياتي برج باجي مختار من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين ينشطون بمنطقة الساحل، وتوقيف ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية.

كما مكنت عملية نوعية نفذتها مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي من توقيف 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، فيما تم كشف وتدمير قنبلة تقليدية الصنع خلال عملية تمشيط بسكيكدة.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز مشتركة للجيش ، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية، 43 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ 8 قناطير و35 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما تم ضبط 214.237 قرص مهلوس و1.048 كيلوغرام من مادة الكوكايين.

وأقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار76 شخصا وضبطت 39 مركبة و139 مولدا كهربائيا و50 مطرقة ضغط و95.5 طن من خليط خام الذهب والحجارة.

بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف 21 شخصا وضبط 4 بنادق صيد و3500 خرطوشة وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ 121 طن وكذا 56774 علبة من مادة التبغ و14962 وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ 29975 لتر بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وتبسة وسوق أهراس والطارف.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 64 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 219 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.