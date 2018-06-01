القضاء على إرهابيين و17 آخرون يسلمون أنفسهم خلال شهر ماي  

تمكنت مفارز الجيش الوطني الشعبي، خلال شهر ماي المنصرم، من القضاء على إرهابيين إثنين والعثور على جثة ارهابي.

بالإضافة إلى إلقاء القبض على 4 إرهابيين في حين سلم 17 آخرون أنفسهم للسلطات العسكرية.

وحسب ما ورد في الحصيلة العملياتية للجيش لشهر ماي المصنرم، فإنه في اطار مكافحة الارهاب تم توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الارهابية.

وكشف و تدمير 108 مخبأ للإرهابيين مع استرجاع قاذفين صاروخيين من نوع RPG7 و 13 قذيفة و30 حشوة دافعة.

إلى جانب استرجاع رشاش ثقيل، عيار 14.5 مم ورشاشين ثقيلين من نوع PKT ، علاوة على مسندين ثقيلين من نوع 12.7 مم.

كما تم استرجاع 4 قذائف و3 حشوات دافعة خاصة بـ SPG9 و7 رؤوس صواريخ للمدفعية BM21 بالإضافة الى استرجاع بندقيتين رشاشين من نوع FMPK.

و33 كلاشنيكوف علاوة على استرجاع 12 بندقية نصف آلية سيمينوف 12 بندقية تكرارية، 5 بنادق مضخية الى جانب بندقية G-3.

كما تم استرجاع مسدس رشاش من نوعMAT49 ، مسدس اوتوماتيكي، 8 بنادق صيد و13 قنبلة يدوية الى جانب استرجاع 16 شريط ذخيرة و 52 مخزن ذخيرة و 8279 طلقة من مختلف العيارات و49 صاعق.

كما تمكنت وحدات الجيش الوطني الشعبي من كشف وتدمير 97 قنبلة تقليدية و 1.5 كلغ من مادة الديناميت و30 مفجر.

بالإضافة الى 700 كغ من المواد المتفجرة, ناهيك عن استرجاع 4 أجهزة اتصال عبر الاقمار الاصطناعية و74 منظار.

وأضاف ذات الصدر، أنه في اطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة تم خلال نفس الفترة توقيف 75 تاجر مخدرات وضبط 701 كغ من الكوكايين.

الى جانب ضبط 25.314 قنطار من الكيف المعالج و 13443 قرص مهلوس وتوقيف 71 مهرب و إحباط محاربة تهريب 94974 لتر من الوقود و65.22 طن من المواد الغذائية.

كما تم حجز 67 مولد كهربائي، 57 مطرقة ضغط، 16 جهاز كشف عن المعادن، 4500 علبة سجائر و40850 وحدة من التبغ الى جانب 561600 وحدة العاب نارية و60 عربة من مختلف الاصناف.

وأشار نفس المصدر، إلى أنه في إطار محاربة الهجرة غير الشرعية تم توقيف 684 مهاجر غير شرعي و انقاذ 140 شخص من الغرق في عرض البحر و توقيف14 غطاس بدون ترخيص.