القضاء على إرهابي خطير بالمدية

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، من القضاء على إرهابي خطير واسترجاع مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، بإقليم القطاع العسكري المدية، بالناحية العسكرية الأولى. حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان “أنه في إطار مكافحة الإرهاب، وخلال عملية بحث وتمشيط، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي. اليوم الخميس 20 فيفري 2025، بغابة شنڤورة، كاف الشرﭬـي بإقليم القطاع العسكري المدية بالناحية العسكرية الأولى، من القضاء على إرهابي خطير”.

وأوضح المصدر ذاته، أن هذه العملية مكنت من استرجاع مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف. بالإضافة إلى منظار وأغراض أخرى.

وتأتي هذه العملية لتؤكد مرة أخرى على يقظة وعزم وحدات الجيش الوطني الشعبي على تعقب هؤلاء المجرمين عبر كامل التراب الوطني، حتى استئصالهم نهائيا. وفقا للبيان ذاته.