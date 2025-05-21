القضاء على إرهابي بعين الدفلى

تمكنت يوم أمس الثلاثاء، مفرزة من الجيش الوطني الشعبي، من القضاء على إرهابي واسترجاع سلاح (01) نصف آلي من نوع سيمينوف وكمية من الذخيرة بالقطاع العسكري عين الدفلى.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة عمرونه بالقطاع العسكري عين الدفلى بالناحية العسكرية الأولى. تمكنت مفرزة من الجيش الوطني الشعبي، من القضاء على إرهابي. واسترجاع سلاح (01) نصف آلي من نوع سيمينوف وكمية من الذخيرة.

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