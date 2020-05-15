القضاء على إرهابي بعين الدفلى

الوطني
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القضاء على إرهابي بعين الدفلى
بقلم فوزية.م

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، اليوم الجمعة، من القضاء على ارهابي بولاية عين الدفلى.

أفادت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الجمعة في بيان لها، أنه وفي في إطار مكافحة الإرهاب، ومواصلة لعملية البحث والتمشيط ببلدية زدين بولاية عين الدفلى التي تم خلالها القضاء على إرهابي يوم 12 ماي 2020.

قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم الجمعة، على إرهابي  آخر وضبطت مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف و ثلاثة مخازن ذخيرة وقنبلة يدوية و هاتف نقال.

وأشار البيان ان العملية التي ما تزال متواصلة، تأتي لتؤكد عزم و إصرار وحدات الجيش الوطني الشعبي على متابعة المجرمين حتى القضاء عليهم نهائيا واستتباب الأمن والطمأنينة عبر كامل التراب الوطني.


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