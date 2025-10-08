تمكنت مفارز من الجيش الوطني الشعبي، اليوم الأربعاء، من القضاء على إرهابي بمنطقة الجبل الأبيض بالقطاع العسكري تبسة بالناحية العسكرية الخامسة. واسترجاع مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف وأغراض أخرى. حسب بيانٍ لوزارة الدفاع الوطني،

وأوضح البيان أن هذه العملية تأتي مواصلةً للعملية النوعية التي نفذتها مفارز الجيش بتاريخ 23 سبتمبر 2025، على مستوى منطقة ثليجان بالقطاع نفسه.

وأسفرت آنذاك عن القضاء على ستة (6) إرهابيين، واسترجاع ستة (6) مسدسات رشاشة من نوع كلاشينكوف، وكميات معتبرة من الذخيرة وأغراض أخرى.

وبذلك، ترتفع حصيلة هذه العملية، التي لا تزال متواصلة، إلى القضاء على سبعة (7) إرهابيين، وحجز سبعة (7) مسدسات رشاشة من نوع كلاشينكوف.

وأكدت وزارة الدفاع الوطني أن هذه النتائج تبرز فعالية المقاربة التي تعتمدها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي في مكافحة الإرهاب. وتكريس الأمن والطمأنينة عبر كامل التراب الوطني.