القضاء على إرهابي بمنطقة تن زواتين

تمكنت مفرزة من الجيش، أمس الخميس، من القضاء على الإرهابي المسمى “د.عمر”، بمنطقة تن زواتين على مستوى القطاع العملياتي لبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تم إلقاء القبض على عنصري دعم للإرهابيين. كما تم استرجاع مسدس آلي وثلاثة مخازن ذخيرة وأغراض أخرى.

وتضاف هذه العملية إلى سلسلة النتائج المحققة ميدانيا، وتؤكد من جديد اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش الوطني الشعبي. على تطهير بلادنا من آفة الإرهاب وبسط الأمن والسكينة عبر كافة ربوع الوطن.