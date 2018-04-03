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القضاء على إرهابي في سكيكدة

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القضاء على إرهابي في سكيكدة القضاء على إرهابي
بقلم أمينة لعلالي

تمكن عناصر الجيش أمس الإثنين من القضاء على إرهابي بعين قشرة بولاية سكيكدة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني العملية مكنت من حجز سلاح رشاش من نوع كلاشنيكوف.

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