القضاء على إرهابي في سكيكدة

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني العملية مكنت من حجز سلاح رشاش من نوع كلاشنيكوف.
تعرف شباب من المغرب على جثة "حراڤ" التي تم لفظتها أمواج البحر بشاطئ بوزجار في عين تموشنت.
أين تعرف الشباب على جثة الضحية بعد نشر الصور…
نظم اليوم العشرات من البطالين على مستوى دائرة تنركوك الواقعة بنحو 280 كلم شمال عاصمة ولاية أدرار مسيرة احتجاجية .
وطالب المحتجون خلال المسيرة التي نظموها…
اقتحم شخصين مجهولي الهوية مركز بريد بسيدي أمحمد جنوب ولاية المسيلة .
وحسب مصدر أمني موثوق، فإن الشخصين أرغمو قابض المركز بإعطائهم المبالغ المالية الموجودة تحت…
جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018
التعليقات (0)