القضاء على إرهابي في سكيكدة

القضاء على إرهابي

تمكن عناصر الجيش أمس الإثنين من القضاء على إرهابي بعين قشرة بولاية سكيكدة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني العملية مكنت من حجز سلاح رشاش من نوع كلاشنيكوف.