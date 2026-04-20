القضاء على إرهابي في عين الدفلى

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العسكري عين الدفلى بالناحية العسكرية الأولى من القضاء على إرهابي، اليوم الإثنين، واسترجاع مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، أكدت هذه العملية التي لاتزال متواصلة، مرة أخرى، صوابية المقاربة المعتمدة من طرف القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي في مكافحة بقايا الإرهاب. من خلال تضييق الخناق وتجفيف كل مصادر الدعم والاسناد حتى القضاء النهائي عليهم.