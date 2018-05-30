عاجل

القضاء على إرهابي في عين الدفلى

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
القضاء على إرهابي في عين الدفلى
بقلم أسماء.ع

تمكّنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، من القضاء على إرهابي في بلدية حمام ريغة بعين الدفلى.

وأسفرت العملية التي  تمت أمس الثلاثاء، عن استرجاع  كلاشينكوف وكمية من الذخيرة.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital