وأسفرت العملية التي تمت أمس الثلاثاء، عن استرجاع كلاشينكوف وكمية من الذخيرة.
نبّهت مصالح الأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية وزوابع رملية ، اليوم الأربعاء، على المناطق الجنوبية.
وذكر الديوان،أن كل من ولايتي الوادي وورڤلة،ستشهدان بداية من الساعة…
تسبب إنفجار لغم تقليدي، في بتر الجزء السفلي لرجل الشاب سباخ عبد الحق البالغ من العمر 28سنة، والقاطن بقرية تملاحت ببلدية أحنيف.
حيث كان الشاب عبد…
تمكنت عناصر من مجموعة الدرك الوطني وهران في عمليتين نوعيتين من إحباط تمرير أكثر من 45 كلغ كيف معالج مع حجز 5 سيارات كانت تستعمل…
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