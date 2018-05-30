تمكّنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، من القضاء على إرهابي في بلدية حمام ريغة بعين الدفلى.

وأسفرت العملية التي تمت أمس الثلاثاء، عن استرجاع كلاشينكوف وكمية من الذخيرة.